الغذاء الجيد يعالج أمراض الكلى ويؤخر الغسيل البريتوني

المواطن - متابعة

أكدت دراسة حديثة أنه يمكن للمصابين بأمراض الكلى المزمنة إبطاء تدهور حالتهم وتأخير حاجتهم للغسيل الكلوي عن طريق العلاج بالتغذية.

وقالت كبيرة الباحثين، هولي ماتيكس كريمر، بالمركز الطبي لجامعة لويولا في مدينة شيكاغو: “يزيد مرض الكلى بسبب وباء السمنة وكبر السن وهو من أكثر الأمراض المكلفة حتى وإن لم يكن المريض يخضع للغسيل الكلوي بعد”.

وأشار الباحثون إلى أن علاج مرض الكلى أعلى تكلفة بالفعل من معالجة أمراض مزمنة أخرى كالجلطة كما أن تكاليف العلاج ترتفع إلى الضعفين عندما يصل المرض إلى مراحل متأخرة.

ونقلت “رويترز هيلث” عن ماتيكس كريمر، قولها: “من المهم إيجاد سبل للوقاية من المرض أو إبطاء وتيرة الحاجة للغسيل الكلوي إذا كانت الإصابة قد وقعت. العلاج بالتغذية ليس علاجًا شاملاً للمرض لكن يمكنه المساعدة”.

وتوصل الباحثون إلى أنه يمكن للمصابين بأمراض الكلى إبطاء وتيرة تفاقم المرض بالحد من تناولهم للبروتين ومكملات الفوسفور والملح. لكنهم نبهوا إلى ضرورة متابعة هذا النظام مع خبير في الأنظمة الغذائية حتى لا يصاب المريض بسوء التغذية وارتفاع مستويات البوتاسيوم.

وقالت كريمر: “ينبغي النظر إلى مرض الكلى على أنه اضطراب في التغذية لكن للأسف لا ينظر إليه كثيرًا على هذا النحو… نرى أن الأغلبية، سواء كانوا مرضى أو أطباء، لا يدركون الفوائد”.