الغذاء والدواء تُثقف الحجاج بالممارسات الغذائية والدوائية السليمة

المواطن - واس

حرصت الهيئة العامة للغذاء والدواء ضمن مهامها في موسم حج هذا العام 1439 هـ ،على الرفع من مستوى الوعي بالجوانب الغذائية والدوائية بين جموع الحجيج .

وبين المدير التنفيذي للتواصل والتوعية في الهيئة عبدالرحمن السلطان، أن الهيئة تبذل جهوداً توعوية من خلال توزيع المطبوعات التثقيفية بست لغات على ضيوف الرحمن هي: اللغة العربية، والإنجليزية، والفرنسية، والتركية، والإندونيسية، والأوردية،تتعلق بالجوانب الغذائية والدوائية، والأجهزة والمنتجات الطبية، فضلاً عن تقديم الإرشادات والنصائح للتعامل مع الوجبات الغذائية، وتوضيح الطرق الصحيحة لتناول الأدوية.

وأكد السطان،أن الهيئة العامة للغذاء والدواء تسهم مع الجهات الحكومية الأخرى في خدمة ضيوف الرحمن، ليؤدوا فريضتهم بطمأنينية وسكينة.