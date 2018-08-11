الفتح يتعاقد مع صخرة أوروغويانية

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي الفتح تعاقده مع اللاعب الأوروغوياني ماتياس آجوريجاري مدافع نادي لاس بالماس الإسباني؛ لتعزيز صفوفه الدفاعية في فترة الانتقالات الصيفية.

ويسعى الفتح قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية إلى تعزيز صفوفه بصفقات قوية للتألق في الدوري السعودي في الموسم الجديد.

وسيخوض الفتح أول مباراة له في الدوري السعودي بموسم 2018- 2019 أمام فريق القادسية في الحادي والثلاثين من أغسطس الجاري.