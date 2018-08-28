الفريق المطيري يشيد بجهود الحرس الملكي لإنجاح موسم الحج

المواطن - جدة:

بحضور رئيس الحرس الملكي الفريق الأول الركن سهيل بن صقر المطيري، أقيم اليوم برئاسة الحرس الملكي بالمنطقة الغربية حفل معايدة منسوبي الحرس الملكي.

وقد هنأ معاليه منسوبي الحرس الملكي بعيد الأضحى المبارك متمنياً لهم التوفيق والنجاح ومزيداً من التميز والعطاء مشيداً بالجهود المبذولة والتي قدمها منسوبو الحرس الملكي بمساندة زملائهم من القطاعات الأمنية الأخرى في خدمة ضيوف الرحمن مثمناً تلك الجهود الجبارة التي بذلتها وتبذلها جميع القطاعات الأمنية في المملكة لإنجاح موسم حج هذا العام .

حضر الاستقبال معالي قائد مجموعة الحرس الملكي بالمنطقة الغربية الفريق أحمد بن صالح الحمدان وعدد من منسوبي الحرس الملكي من مدنيين وعسكريين.