الفيصلي والاتفاق والوحدة يستعينون بمدربين وطنيين في الأجهزة الفنية

المواطن - مروة نبيل

سارع عدد من الأندية بالإعلان عن تعيين مدرب وطني في جهازها الفني للفريق الأول لكرة القدم، قبل انطلاق منافسات الدوري السعودي للنجوم، بعد غد الخميس.

وأعلن نادي الاتفاق عن استعداده لمنافسات الدوري السعودي للنجوم بطاقم تدريبي عالمي بقيادة ليوناردو راموس، وسيشهد تواجد المدرب الوطني عبد الحكيم التويجري.

وجاء الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق في الموسم الجديد، كالتالي؛ ليوناردو راموس، مديرًا فنيًا، ويُساعده كل من؛ رادولفو أوخيدا، سيرخيو بيرناس وعبد الحكيم التويجري، ماتياس إيخو، مدرب اللياقي، برونو ليرانس، محلل فني، وخورخي لاراو، مدرب الحراس.

وجدد مجلس إدارة نادي الفيصلي برئاسة فهد بن عبد المحسن المدلج، قراره بتعيين المدرب الوطني الحميدي العتيبي، الحاصل على الرخصة التدريبية A، كمساعد للمدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، مؤكدًا أنه باشر عمله منذ انطلاق التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العرب للأندية الأبطال نهاية الموسم الماضي.

ومن جانبه، أعلن نادي الوحدة الصاعد حديثًا لمنافسات الدوري السعودي للنجوم عن تعيين المدرب الوطني عيسى المحياني مساعدًا للمدير الفني للفريق الأول لكرة القدم.

وكان رئيس الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، قد أكد أن الأندية لن تخوض أي مباراة في الدوري السعودي الموسم الرياضي الجديد، إلا بوجود مدرب وطني في طاقمه التدريبي، وهو ما أكده الاتحاد السعودي لكرة القدم في بيان رسمي أيضًا.

وكتب تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: “لن يلعب الفريق في الدوري إلا بوجود مدرب وطني في الطاقم التدريبي، إلى الآن الرائد فقط من طبق ذلك”.