الفيصلي يتقدم على الباطن بثنائية في الشوط الأول

المواطن - مروة نبيل

انتهت – منذ قليل – مباراة الفيصلي والباطن، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، بتقدم الفريق العنابي بهدفين دون رد.

وتقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي عن طريق لاعبه روجيريو كوتينهو في الدقيقة 28، قبل أن يُضيف محمد مجرشي الهدف الثاني في الدقيقة 41.

وبدأ الفيصلي المباراة بتشكيل مكون من؛ مصطفى ملائكة، عقيل بلغيث، آنتي بوليتش، إيغور روسي، حمدان الشمراني، عمر عبد العزيز، خاليم هايلند، عبد العزيز البيشي، وروجيريو كوتينهو، محمد مجرشي، ودييغو كالديرون.

فيما جاء تشكيل الفريق السماوي في مباراة الفيصلي والباطن اليوم كالتالي؛ أدريانو فاتشيني، جواو جابريال، لوكاس ليما، سلطان مسرحي، بندر ناصر، مهنا واقص، ماجد كنبه، أندرس براكا، جوهن أرانغو، فهد الجنهي، وعزيز بوحدوز.