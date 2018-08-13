الفيصل خلال استقبال رئيس بعثة الحج العمانية: المملكة تسخر كافة الإمكانات لخدمة ضيوف الرحمن

المواطن - مكة المكرمة

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة، رئيس بعثة الحج العمانية الشيخ سلطان الهنائي وعددا من أعضاء البعثة.

ورحب الأمير خالد الفيصل بحجاج سلطنة عمان، سائلا الله لهم قبول نسكهم وأن يعودوا لوطنهم سالمين غانمين، مؤكدا حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على تسخير كافة الإمكانات المادية والبشرية لخدمة ضيوف الرحمن القادمين من مختلف أنحاء العالم وتوفير سبل الراحة لهم.

من جهتهم عبر رئيس وأعضاء بعثة الحج العمانية عن شكرهم للمملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبا نظير الخدمات والتسهيلات التي يجدونها في الأراضي المقدسه ، مثمنين لأمير مكة الجهود التي يبذلها لخدمة ضيوف الرحمن والمتابعة المباشرة لأعمال التطوير الدائمة في الأراضي المقدسة .