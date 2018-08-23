الفيصل: قطر منعت مواطنيها من الحج إلا أن بعضهم وصل المملكة.. وإيران أرسلت 86 ألفاً

المواطن - المشاعر المقدسة

كشف مستشار خادم الحرمين، أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، أنه سيتم إعلان مراحل تطوير المشاعر المقدسة قريبًا.

وقال الفيصل خلال مؤتمر صحفي له في مشعر منى اليوم: لدينا مشروع كامل لتطوير المشاعر المقدسة، ونتوقع بدء تنفيذه قبل موسم الحج المقبل.

وأضاف الفيصل: نسعى وفقاً لـرؤية 2030 أن يصل عدد الحجاج إلى 5 ملايين حاج.

ولفت الفيصل إلى أن معظم المخالفين في موسم حج هذا العام – والذي بلغ إجمالي عددهم 110 آلاف حاج – من داخل مكة المكرمة.

وتابع الفيصل: التنسيق بين مختلف الجهات في موسم حج هذا العام لم يسبق له مثيل، مشيرًا إلى أن المملكة أعلنت استعدادها لاستقبال الحجاج من جميع دول العالم، وأن دولة قطر منعت القطريين من الحج ومع ذلك وصل بعضهم إلى المملكة.

وأوضح الفيصل أن 86 ألف حاج إيراني أدوا فريضة الحج هذا العام.