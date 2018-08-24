الفيصل مهنئًا القيادة بنجاح الحج: جهود تجلت فيها قدرة الإنسان السعودي

المواطن - مكة المكرمة

رفع مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، الأمير خالد الفيصل، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام.

وقال أمير منطقة مكة المكرمة في برقية خطية: “يسرني أن أرفع لمقامك الكريم أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة نجاح حج هذا العام 1439هـ بفضل من المولى عز وجل بعد أن تحقق لضيوف الرحمن أداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة بمتابعة ورعاية مقامكم الكريم، وتوفير كل الإمكانات المادية والبشرية في جميع القطاعات الأمنية والخدمية الحكومية منها والأهلية، والارتقاء بمستوى الخدمات لضيوف الرحمن، منذ وصولهم حتى مغادرتهم إلى بلدانهم سالمين، بعد أن تكاملت منظومة الجهود المخلصة التي تجلت فيها قدرة الإنسان السعودي على إدارة هذه المناسبة العظيمة التي لا يوجد لها مثيل في العالم، واختص بها الله بلادنا الغالية حكومة وشعبًا رسالتها السلام والإسلام المتسامح”.

وأضاف: “سيدي.. لقد أثبتت قيادتكم الحكيمة وتوجيهاتكم الرشيدة للعالم أجمع، جهودكم المباركة لخدمة الحرمين الشريفين وأن المملكة قدمت وستقدم الأفضل لخدمة الإسلام والمسلمين بما يشهده الحجيج عامًا بعد عام من تطور في مشاريع توسعة الحرم المكي الشريف والمشاعر المقدسة وتهيئة كافة المتطلبات التي تُسهل للحجاج والمعتمرين والزائرين أداء شعائرهم بكل سهولة وأمان.

وختم بالقول: “أسأل الله العظيم أن يطيل في عمركم ويمد عزكم ويحفظكم ذخرًا للأمتين العربية والإسلامية وأن يحفظ بلادنا الغالية في ظل قيادتكم الحكيمة”.

كما بعث أمير منطقة مكة المكرمة برقية مماثلة لولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، جاء فيها: “يسعدني تهنئة سموكم بنجاح حج هذا العام 1439هـ بفضل من الله عز وجل ثم بفضل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين (حفظه الله) ومتابعة سموكم لتحقيق الراحة والطمأنينة لضيوف الرحمن لأداء مناسكهم بكل يسر وتوفير كافة الإمكانات البشرية والمادية في منظومة متكاملة للارتقاء بمستوى الخدمات لضيوف الرحمن وسلامة قاصدي بيت الله الحرام وتحقيق تطلعات سيدي خادم الحرمين الشريفين، وما يوليه من اهتمام بالغ (حفظه الله) لمشاريع الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة التي تهدف إلى مزيدٍ من التيسير والرعاية لضيوف الرحمن وشرف الخدمة بكل أمانة وإخلاص، والبذل بكل سخاء ابتغاءً لرضا الله عز وجل وخدمة للإسلام والمسلمين.

وختم أمير مكة برقيته بالقول: “أسأل الله أن يعيد هذه المناسبة العزيزة في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين وعلى سموكم بكل خير وأن يديم على بلادنا الغالية أمنها وأمانها”.

وقدم الأمير خالد الفيصل برقية للأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا قال فيها: يسعدني تهنئة سموكم بنجاح حج هذا العام 1439هـ بعد أن منّ الله على ضيوف الرحمن بأداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة بفضل من الله عز وجل، ثم بفضل قيادة ومتابعة سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان ومتابعة سموكم لجميع ما بُذل من جهود لخدمة ضيوف الرحمن والارتقاء بمستوى الخدمات بشكل عام وما بُذل من كل القطاعات الأمنية المشاركة في الحج بشكل خاص وما قدمته من قدرات مميزة وتفانٍ في المهام الموكلة إليها بكل مهنية فائقة يشهد بها الجميع، للحفاظ على أمن وسلامة الحجيج وتحقيق أفضل النتائج والتعامل الإنساني الإسلامي من رجال الأمن مع ضيوف الرحمن، سائلًا المولى عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة الغالية على القيادة الحكيمة الرشيدة وبلادنا الغالية بمزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وأن يحفظ سموكم”.