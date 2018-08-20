الفيصل: ولي العهد يصر على أن تكون مكة من أرقى وأذكى مدن العالم

المواطن - المشاعر المقدسة

أثنى الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، على الرعاية التي يوليها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لموسم الحج ومنطقة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة لتحويلها إلى مدينة ذكية.

وقال الفيصل في كلمة له اليوم إن:” هناك إصرارًا من ولي العهد سمعته شخصيًا لتطوير المشاعر المقدسة ومكة المكرمة لتكون من أرقى وأذكى مدن العالم”.

وأشاد الفيصل بجهود رجال الأمن، معتبرًا أن الأمن السعودي نموذج يستحق الإعجاب، ويجب أن يدرس في جميع كليات الأمن بالعالم.

وقال الفيصل: يحق لكل سعودي أن يفتخر بما نقدمه للحجاج.