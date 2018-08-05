الفيصل يبحث مع الجبير وقطان جهود وزارة الخارجية للتيسير على الحجيج

الفيصل يبحث مع الجبير وقطان جهود وزارة الخارجية للتيسير على الحجيج

2018/08/05
الساعة 4:11 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، في مقر الإمارة بجدة، وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير، يرافقه وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد قطان.
واستعرض الأمير خالد الفيصل مع الوزير الجبير، جهود وزارة الخارجية الخاصة بموسم حج هذا العام، والرامية للتسهيل على ضيوف الرحمن القادمين لأداء الفريضة من خارج المملكة.


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