الفيصل يكرم #موبايلي لشراكتها الاستراتيجية للحملة الوطنية الإعلامية لتوعية ضيوف الرحمن

المواطن - مكة المكرمة

كرّم صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس لجنة الحج المركزية، يوم الأربعاء الماضي في مقر الإمارة بجدة، شركة موبايلي لشراكتها الاستراتيجية لمشروع الحملة الوطنية الإعلامية لتوعية ضيوف الرحمن تحت شعار “الحج رسالة سلام”.

واستلم درع التكريم نيابةً عن الشركة المهندس محمد بن أحمد الجوهري مدير إدارة الحج والعمرة في موبايلي.

وترعى موبايلي هذه الحملة للعام العاشر على التوالي في خطوة تسعى من خلاها إلى تعزيز أهداف هذه الحملة الوطنية وإيصال الرسالة السامية لها من خلال مواقع الشركة المنتشرة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وعبر مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لها، والرسائل النصية التي يتم إرسالها للمشتركين، حيث سخرت كافة خدماتها وطاقاتها البشرية والفنية لتحقيق هذه الغاية وذلك من منطلق مسؤوليتها الاجتماعية.

وتسعى الحملة في موسمها الحالي إلى تنفيذ خطتها لتعزيز السلام عبر الحج من خلال أربع مراحل، حيث تُعنى المرحلة الأولى باستقبال ضيوف الرحمن، واستشعار مسؤولية وشرف خدمتهم، وتستهدف سكان منطقة مكة المكرمة، والعاملين في موسم الحج، فيما تحمل المرحلة الثانية رسالة “لماذا التصريح؟” وتهدف للتوعية بأهمية إصدار تصريح الحج وعواقب عدم إصداره، وتستهدف المواطنين والمقيمين في المملكة، ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وتهدف المرحلة الثالثة والتي تحمل رسالة سلوكيات الحج، إلى التذكير بأبرز السلوكيات السلبية خلال تأدية فريضة الحج التي يجب تجنبها، وتستهدف عامة الحجاج، وتركز المرحلة الرابعة التي تحمل رسالة شكر للعاملين في موسم الحج على التزام الحجاج بالتوجيهات.