الفيصل يوجه بالتحقيق في مزاعم نقل حافلات جمعية خيرية لحومًا فاسدة

المواطن - مكة المكرمة

وجه أمير مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بالتحقيق في مقطع فيديو متداول لشخص صوّر ناقلات عليها شعارات جمعية خيرية وادعى أنها تنقل لحومًا فاسدة.

وشدّد أمير مكة على اتخاذ أقصى العقوبات النظامية في حال ثبوت صحة ذلك.

وكان مواطن قد وثق بالفيديو توقيف عدد من الشاحنات التابعة لإحدى الجمعيات الخيرية التي تعمل في سقيا الحجيج، مشيرًا إلى أنه تم ضبط ثلاجة تابعة للشركة تنقل لحومًا فاسدة بحسب موثق المقطع.

أمير مكة #خالد_الفيصل

يوجه بالتحقيق في مقطع الفيديو المتداول

لشخص صوّر ناقلات عليها شعارات جمعية

خيرية وادعى أنها تنقل لحوما فاسدة

.. شدّد سموه على اتخاذ أقصى العقوبات

النظامية في حال ثبوت صحة ذلك.#إمارة_مكة pic.twitter.com/emcwtj6bvV — إمارة منطقة مكة (@makkahregion) August 24, 2018