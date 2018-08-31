القادسية والفتح يتعادلان سلبيًا في الشوط الأول

المواطن - مروة نبيل

انتهت – منذ قليل – مباراة القادسية والفتح ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وحاول لاعبو القادسية والفتح هز الشباك وفض اشتباك التعادل السلبي، إلا أن جميع محاولاتهم باءت بالفشل، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بدون أهداف.

وكان القادسية قد بدأ المباراة بتشكيل مكون من؛ جاك دونكان، عدنان فلاتة، محمد خبراني، ريس وليم، ياسين برناوي، هيرفي، ياقو سانتوس، إلتون جوزيه، جورجينو، بيسمارك، وهارون كمارا.

فيما جاء تشكيل الفتح كالتالي؛ ماكسيم، محمد نعماني، علي لاجامي، ماجد هزازي، ماتياس، توكو، محمد الفهيد، عبد القادر الوسلاتي، بانغورا، منصور حمزي وإبراهيم الشنيحي.