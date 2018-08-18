القاضي يعلق على واقعة التطاول على رجل الأمن مشعل خلف : هذه عقوبة تصوير مقاطع تتعلق بالأمن

المواطن - الرياض

علق المحامي والمستشار القانوني عبدالكريم القاضي على واقعة مقطع الفيديو المتداول للتطاول على رجل الأمن مشعل خلف وما احتوى من عبارات واتهامات باطلة .

وحذر القاضي من خطورة نشر أعمال أو صور أو مقاطع فيديو تتعلق بالأمن والمصلحة العامة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الجوال والتي تعد مخالفة قانونية.

وتابع “أن المادة السادسة من نظام الجرائم المعلوماتية، نصت على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات، وبغرامة لا تزيد على 3 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فيما يتعلق بأمن الدولة أو بأي مصلحة عامة، من خلال الإضرار برجال الأمن وأعمالهم والإساءة لهم بالأقوال أو الأفعال أو التشهير وكل ما من شأنه الإخلال بالمحافظة على سير أعمالهم مما هو معني بتطبيق النظام؛ لكونه بصفة الأمن ومن هنا ندعو الجميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة توخي الحذر والالتزام بنص النظام ذاته؛ لكون عقوبة المخالفة تخص الجميع من المخالفين كائنا من كان.

يذكر أن شرطة مكة المكرمة كشفت بالأمس حقيقة مقطع الفيديو المتداول والذي تضمن قيام أحد الأشخاص بالتطاول اللفظي على رجل المرور مشعل خلف وتوجيه اتهامات باطلة له حين طلب منه إبراز هويته لتسجيل مخالفة عليه.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأنه في يوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٩/١٢/٣هـ ، وأثناء قيام أحد رجال المرور بمهامه ، عند تقاطع جسر المنصور بالعاصمة المقدسة ، رصد مخالفة إحدى السيارات بالتوقف على ممر المشاة ، وعند قيام رجل المرور بالطلب من سائقها إبراز هويته لتسجيل المخالفة المرورية ، رفض التجاوب وبادر برفع صوته عالياً بغوغائية.

وأضاف المتحدث الإعلامي أن مرافقتي المخالف، زوجته وابنته، قامتا بتسجيل توجيهه اتهامات باطلة لرجل الأمن في محاولة لقلب حقيقة الموقف والتهديد باستخدامها في ابتزازه لثنيه عن توثيق المخالفة المرورية التي قام بارتكابها، وقد تم إيقاف السائق المخالف ومرافقتيه لاستكمال إجراءات الاستدلال الأولية وإحالة القضية لفرع النيابة العامة.