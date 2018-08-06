القانوني الرياضي أحمد الأمير لـ”المواطن”: حالة واحدة تنقذ الشباب من ورطة صوماليا قانونيًّا

المواطن - طارق سعد

في تصريح خاص لصحيفة “المواطن“، كشف القانوني الرياضي والباحث في لوائح الإتحاد الدولي لكرة القدم أحمد الأمير، أن الشباب تسرع بإعلان اتفاقيته مع لاعب الوسط البرازيلي ويرغتون دوراساريو الشهير بـ”صوماليا” قبل إجراء الكشف الطبي.

يُذكر أن صوماليا غادر معسكر الفريق الشبابي في سلوفينيا دون التوقيع الرسمي بسبب عدم تجاوزه الكشف الطبي حسب مصادر خاصة بـ”المواطن“.

وأضاف الأمير: “لطالما حذرت من بعض ممارسات الأندية بخصوص التعاقدات الأجنبية”.

وأعرب الأمير على أنه في حالة إرسال عرض مكتوب مبينًا فيه: أطراف التعاقد، الغرض من العقد، مدة العقد، القيمة، توقيع أطراف العقد فإنه بذلك يعد تعاقدًا مُلزمًا ولا وجود لمفهوم الاتفاق المبدئي كما هو متداول.

وأوجد الأمير مخرجًا للشباب في حالة صوماليا حيث قال: “المخرج الوحيد للشباب هو في حالة واحدة فقط، أن يكون وقع مع النادي مالك عقد اللاعب وهو تولوز الفرنسي مشترطًا نجاح صوماليا في الكشف الطبي، ورغم تضاؤل نسبة حدوث ذلك إلا أن هذا هو المخرج الوحيد، عدا ذلك فالشباب مطالب بالاتفاق مع وكيل صوماليا للوصول إلى صيغة اتفاق للخروج من هذا التعاقد”.