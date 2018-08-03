القحطاني في نهائي هاكاثون الحج: جوائز واستثمارات بعشرات الملايين للمشاريع المتميزة

المواطن - جدة

هنأ سعود القحطاني، المستشار بالديوان الملكي رئيس مجلس الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، جميع الفرق الفائزة في الهاكاثون الأكبر بالعالم هاكاثون الحج، وكافة المشاركين من دول العالم.

وقال في سلسلة تغريدات عبر حسابه في “تويتر”: “خالص الشكر والتقدير للجنة التحكيم المميزة ولكافة الزملاء والزميلات في الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز والمتطوعين والمتطوعات.. وشكري الخالص لكافة الرعاة”.

وأشار القحطاني إلى أنه بالإضافة للجوائز التي قدمها الاتحاد السعودي للأمن السيبراني تم تقديم جوائز واستثمارات بعشرات الملايين للمشاريع المتميزة، وقد تم الإعلان عن المبالغ اليوم في الحفل وستعلن التفاصيل لاحقًا.

وأضاف: “لا أخفي فرحتي واعتزازي الخاص كمواطن سعودي ببنات هذا الوطن المعطاء، ولا شك أن دلالة حصول فريقهن المكون من ٤ فتيات سعوديات على المركز الأول ما هو إلا امتداد للنجاح والتفوق المتصاعد في مسيرة تمكين المرأة السعودية”.

وتابع: “غردت قبل أشهر بأمنيتي أن تكون برامج المسابقات وتلفزيون الواقع مهتمة بالعلوم العصرية، واليوم- ولله الحمد- بدأنا في بناء اللبنة الأولى.. شكرًا لـmbc وسكاي نيوز وروتانا والقناة الرياضية.. والشكر ممتد لهيئة الرياضة ورئيسها معالي الأخ تركي آل الشيخ على كل الدعم”.