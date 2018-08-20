القسم النسائي في مؤسسة مطوفي حجاج الدول العربية ينفذ 9 مهمات 

المواطن - واس

ينفذ القسم النسائي في مؤسسة مطوفي حجاج الدول العربية 9 مهمات خلال موسم حج هذا العام، بكادر يزيد على 50 مطوفة من المؤهلات علميًّا وذوات الخبرة.

وأكدت رئيسة القسم النسائي لينة عبدالله خشيم أن العمل خلال الموسم يرتكز على 5 لجان نسائية هي لجنة مكاتب الخدمة الميدانية ولجنة الاستقصاء ولجنة الكول سنتر ولجنة المتابعة ولجنة المستشفيات.

ولفتت إلى أن العمل يقسم مابين القسم النسائي ومكاتب الخدمة الميدانية التي أشركت العنصر النسائي لأول مرة في أعمالهن ليقمن بأدوار متعددة كالاستقبال والترحيب بحجاج بيت الله الحرام وتنظيم الرحلات السياحية لمزارات مكة المكرمة وإقامة برامج توعوية مختلفة.

وأشارت خشيم إلى أن القسم ساعد في تشغيل المطوفات في مكاتب الخدمة، ومتابعة مؤشرات الأداء، موضحة أن هذه المشاركات للفريق النسائي ساعدت المؤسسة على مراقبة أداء المكاتب الميدانية وتقديم تقارير يومية لمستوى العمل وبناءً عليها يتم التعامل معها.

وأكدت أن المؤسسة حرصت هذا الموسم على الاستعانة بالعنصر النسائي شريك عمل للرجال في المهام الموزعة بينهما بالموسم.

وأوضحت أن دور المرأة المطوفة لا يقتصر عند هذا الحد بل يتجاوزه وهن يعملن في خدمة العملاء من خلال الرد على استفسارات الكول سنتر وتحويلها للجهة المختصة وتسجيلها إلكترونيًّا ورفع المشكلة، واستقبال طلبات التقديم، وفرز أسماء المتقدمات المطوفات من أبناء الطائفة.

وأفادت بأن فريقًا آخر يعمل على زيارة المنومات في المستشفيات وتقديم الهدايا لهن ورفع معنوياتهن كما يمتد دور المرأة للمشاعر المقدسة من خلال لجنة الاستقصاء، حيث تم تشكيل فريق نسائي يتجول بين المخيمات لرصد مدى رضا الحجاج العرب عن الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن عبر استبيانات علمية يتم في نهاية الموسم تحليلها والخروج بالنتائج التي تعين المؤسسة على تحسين وتجويد خدماتها.

وخلصت خشيم إلى أن المرأة المطوفة تحظى بدعم واهتمام رئيس المؤسسة المهندس المطوف عباس قطان لتكون شريكة للمطوف في خدمة الحجاج العرب الذين يمثلون 19 دولة.