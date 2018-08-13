القصاص من الحارثي.. قتل مواطنَين بطلقات نارية في الطائف

المواطن - واس

نفذت وزارة الداخلية اليوم الاثنين، حكم القتل قصاصاً في أحد الجناة بمحافظة الطائف، بعد إدانته بقتل مواطنين بطلقات نارية، إثر خلاف بينهما.

وجاء في نص بيان الداخلية:

قال الله تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ) الآية.

وقال تعالى: ( وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).

أقدم / صائل بن شرف بن عبدالله الحارثي – سعودي الجنسية – على قتل كل من / عبدالعزيز بن معيض بن عبدالله الحارثي، و / محمد بن هلال بن رده الحارثي – سعوديي الجنسية – ، وذلك بإطلاق النار عليهما مما أدى إلى وفاتهما بسبب خلاف بينهم .

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرّر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / صائل بن شرف بن عبدالله الحارثي – سعودي الجنسية – اليوم الأثنين, 2 / 12/ 1439هـ بمحافظة الطائف بمنطقة مكة المكرمة.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم, وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.والله الهادي إلى سواء السبيل.