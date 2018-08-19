القطريون يتحدون تنظيم الحمدين ويحجون إلى بيت الله الحرام

المواطن - مكة المكرمة

شهد اليومان الأخيران تزايد أعداد القطريين القادمين إلى السعودية بغرض الحج، حيث وصلوا بكل يسر وسهولة كاسرين بذلك حصار نظام الدوحة لهم بمنعهم عن أداء الركن الأعظم.

وكان تنظيم الحمدين للعام الثاني على التوالي فرض حصارًا على مواطنيه ومنعهم من دخول المملكة لأداء فريضة الحج.

وحاولت أبواق قطر الإعلامية تخويف القطريين من دخول المملكة في الوقت الذي سهلت فيه المملكة إجراءات حج الإخوة القطريين.

وخصصت وزارة الحج، في وقت سابق، موقعًا على الإنترنت لتلقي طلبات الحجاج القطريين، وبعد أن قام النظام القطري بحجب الموقع عن مواطني قطر تم إنشاء موقع جديد لتلقي الطلبات.