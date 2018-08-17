القنصلية في الهند تحذر المواطنين من هذا الأمر

المواطن - الرياض

أهابت القنصلية السعودية في مومباي بجميع المواطنين المتواجدين في ولاية كيرلا الهندية، أخذ الحيطة والحذر والبقاء في أماكن إقامتهم لحين زوال الخطر، نظراً لاستمرار حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وحدوث بعض الفيضانات والسيول في هذه الولاية وما جاورها.

ووجهت القنصلية، في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، جميع رعايا المملكة هناك بتزويدها ببيانات الاتصال بهم حتى تتمكن من متابعتهم.