القوات الجوية الملكية تتابع حركة الحجاج في أماكن الحشود

المواطن - المشاعر المقدسة

أكد العميد الطيار الركن سعيد بن علي الزهراني، قائد مجموعة الطائرات العمودية المشاركة في مهمة الحج لعام ١٤٣٩هـ، أن القوات الجوية الملكية السعودية تسخر كافة إمكاناتها لخدمة ضيوف الرحمن.

وتشارك القوات الجوية الملكية بعدد من طائرات النقل والطائرات العمودية التي تعمل على تغطية المنافذ الجوية أمنيًّا، إضافة إلى تزويد وزارة الداخلية والجهات الحكومية الأخرى بطائرات عمودية لمتابعة حركة الحجاج في أماكن الحشود والحركة المرورية للمركبات، وكذلك المراقبة الجوية في المشاعر المقدسة لتفقد الخدمات المقدمة للحجاج والتعاون مع وزارة الصحة لإخلاء المصابين.

كما تساهم القوات الجوية في تمكين وسائل الإعلام من استخدام الطائرات العمودية للنقل المباشر طوال أيّام الحج.