القوات المسلحة المصرية تحبط هجومًا انتحاريًّا كبيرًا بالعريش

المواطن - القاهرة

أكدت مصادر أمنية، أن القوات المسلحة المصرية ممثلة في قوات الجيش والشرطة أحبطت هجومًا إرهابيًّا استهدف حاجزًا أمنيًّا بمدخل مدينة العريش بشمال سيناء؛ مما أدى إلى مقتل 4 مهاجمين.

وأضافت المصادر أن أربعة من جنود الشرطة من قوة الحاجز الأمني قتلوا، خلال الهجوم، وأصيب عدد آخر تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وذكرت أن المهاجمين كانوا يرتدون أحزمة ناسفة وبحوزتهم أربعة قذائف “آر بي جي”، مشيرة إلى أنه تم التحفظ على جثثهم وجاري استخدام الأجهزة لكشف شخصياتهم من قبل القوات المسلحة المصرية.

وأضافت المصادر أن قوات الشرطة أجبرت باقي المهاجمين على الفرار، وتجري حاليًّا عمليات مطاردة واسعة لتعقبهم وضبطهم من قبل قوات الجيش والشرطة في القوات المسلحة المصرية.

وتكافح القوات المسلحة المصرية من أجل القضاء على جماعات متطرفة تنشط في شبه جزيرة سيناء، شرقي مصر، أخطرها تنظيم “أنصار بيت المقدس” التابع لـ”داعش”.

وشهد شهر يوليو الماضي مصرع عشرات الإرهابيين، جراء عمليات للقوات المسلحة المصرية في مدن رفح والشيخ زويد والعريش، بمحافظة شمال سيناء.