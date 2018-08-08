القوة الثلاثية تُراقب مدافع برشلونة التعيس

المواطن - محمد سمعه

يشعر المدافع الكولومبي ياري مينا لاعب نادي برشلونة الإسباني بالحزن الشديد وذلك بسبب عدم تواجده في التشكيل الأساسي لنادي برشلونة في الفترة الأخيرة.

وكانت تقارير صحفية إسبانية ذكرت في وقت سابق أن نادي ليون الفرنسي سيتنافس مع ناديي مانشستر يونايتد الإنجليزي وإيفرتون الإنجليزي للتعاقد مع ياري مينا في الفترة المقبلة.

وتألق ياري مينا بشكل لافت للأنظار في بطولة كأس العالم 2018 والتي أقيمت في روسيا، حيث ساهم في تأهل منتخب بلاده لدور الستة عشر، كما أنه أحرز 3 أهداف في البطولة لمنتخب كولومبيا رغم كونه مدافع.

وكان ياري مينا انضم إلى نادي برشلونة في يناير من العام الحالي قادمًا من نادي بالميراس البرازيلي مقابل 11 مليون يورو.

ويبدو أن المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي مدرب نادي برشلونة لن يعتمد على ياري مينا خلال الفترة المقبلة، خاصة مع وجود الإسباني جيرارد بيكيه والفرنسي صامويل أومتيتي.

يذكر أن نادي برشلونة كان تعاقد مع اللاعب البرازيلي مالكوم من صفوف نادي بوردو الفرنسي ولمدة خمس سنوات، كما أن البارسا أعلن تعاقده كذلك مع اللاعب التشيلي أرتورو فيدال من صفوف نادي بايرن ميونيخ الألماني.

ويأمل برشلونة في أن يفوز بلقب دوري أبطال أوروبا في موسم 2018-2019، حيث غاب لقب التشامبيونزليج الأوروبي عن برشلونة منذ عام 2015، حيث فاز وقتها على حساب نادي يوفنتوس الإيطالي في ألمانيا.