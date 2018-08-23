القيادة تبعث برقية عزاء ومواساة لرئيس جمهورية الهند

المواطن - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس رام ناث كوفيند رئيس جمهورية الهند في وفاة رئيس وزراء جمهورية الهند الأسبق أتال بيهار فاجابي.

وقال الملك المفدى :”تلقينا نبأ وفاة السيد أتال بيهار فاجابي رئيس وزراء جمهورية الهند الأسبق ، ونعرب لكم ولأسرة الفقيد عن أحر التعازي، وأصدق المواساة ، راجين لكم دوام الصحة والتوفيق”.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس رام ناث كوفيند رئيس جمهورية الهند، في وفاة رئيس وزراء جمهورية الهند الأسبق أتال بيهار فاجابي.

وقال سمو ولي العهد :” تلقيت نبأ وفاة السيد أتال بيهار فاجابي رئيس وزراء جمهورية الهند الأسبق ، وإنني إذ أعرب لكم ولأسرة الفقيد عن بالغ التعازي، وصادق المواساة ، لأرجو لكم دوام الصحة والسلامة” .