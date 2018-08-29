القيادة تهنئ الرئيس التركي بذكرى يوم النصر لبلاده

القيادة تهنئ الرئيس التركي بذكرى يوم النصر لبلاده

2018/08/29
الساعة 10:20 صباحًا
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة للرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا بمناسبة ذكرى يوم النصر لبلاده.
وأعرب الملك باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية تركيا الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز برقية تهنئة للرئيس أردوغان بمناسبة ذكرى يوم النصر لبلاده.
وأعرب ولي العهد عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية تركيا الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.


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