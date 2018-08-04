الكشف عن تفاصيل جديدة تتعلق بشاشة آيفون 9 الجديد

المواطن - محمود نبيل - ترجمة

كشفت مجلة فوربس الأميركية عن تفاصيل جديدة تتعلق بالنسخة الأحدث من هواتف آيفون 9، والذي من المتوقع أن يصدر بشكل رسمي خلال الشهر المقبل.

وتعتمد الشركة الأميركية في هاتفها الذكي آيفون 9 على شاشة LCD، وهي تقنية مغايرة لما ستعتمد عليه أبل في النسخة الأحدث من آيفون X، وذلك وفقًا لما أكدته المجلة الأميركية.

وترى فوربس أن اعتماد الشركة الألمانية على شاشات LCD في هواتفها الجديدة مغامرة تقنية، وهو ما قد يكون بعيدًا عن النهج الذي صارت عليه الشركة الأميركية في هواتفها والإمكانات المتعلقة بها.

وعلى مستوى الشاشة، تنوي الشركة الأميركية الاتجاه إلى LG الكورية للحصول على شاشات OLED، وهو ما يعني أن هاتف آيفون القادم لن يكون على نفس مستوى سعر النسخة الحالية، كما تتعاون شركة أبل الأميركية مع نظيرها غوستك في تصميم النسخ الجديدة من هاتفها آيفون، والذي من المتوقع أن يكون أكثر إثارة وجذب خلال الفترة المقبلة.

واستقرت أبل بشكل فعلي على التصميم النهائي لهاتفها الذكي الجديد آيفون X بدون أي حواف من إنتاج شركة LG الكورية، وهو ما سيؤدي إلى طرح النسخة المقبلة من آيفون X بأسعار أقل.