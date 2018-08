الكنديون لرئيس حكومتهم: السعودية أذلتك وأظهرت عزلتك

المواطن - محمود نبيل - ترجمة:

يتعرض رئيس الحكومة الكندية لحملات قاسية من الأوساط السياسية بسبب خلافه مع المملكة، وذلك على خلفية التدخل في شؤون البلاد الخاصة، وهو الأمر الذي استوجب استدعاء السفير السعودي من أوتاوا وإبلاغ نظيره الكندي في الرياض بأنه شخص غير مرغوب فيه داخل البلاد.

وقال حساب يحمل اسم ماني أوتاوا، وهو يخص محاميا سابقا وأحد رجال الوسط السياسي المشهورين في كندا، إنه منذ اندلاع الأزمة الدبلوماسية مع المملكة ظهرت معالم إذلال ووحدة جاستن ترودو رئيس الحكومة الكندية في العديد من البلدان على مستوى العالم.



وأوضح الحساب السياسي أن رئيس الحكومة الكندية تعرض للإذلال في العديد من البلدان مثل الهند واليابان والصين، وهو ما أظهر وحدته في العالم بشكل واضح للجميع.

وذكرت تغريدة في الحساب إنه “منذ اندلاع الأزمة الدبلوماسية مع المملكة.. هكذا ظهرت الحقيقة.. جاستن ترودو وحيد في هذا العالم“.



وأضافت: “تم إذلاله في الهند.. وتم إذلاله في الصين.. وتم إذلاله في اليابان، تم إذلاله في العالم“.

ووضعت كندا نفسها في موقف سيئ على مستوى التعامل الدبلوماسي خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد تدخلها الواضح في الشأن الداخلي السعودي، وهو الأمر الذي ستعاني كندا مرارته خلال الفترة المقبلة، لا سيما بعد أن اتخذت الرياض عددا من القرارات التي تهدد من خلالها كندا بشأن التدخل في السياسات الداخلية للمملكة.



وأبرزت وسائل الإعلام في كندا الخلاف الدبلوماسي مع المملكة، والذي أدى إلى اتخاذ الرياض قراراً بقطع العلاقات التجارية وإيقاف الاستثمارات السعودية في البلاد خلال الوقت الحالي، خاصة وأن الوقت الحالي قد يشهد تبادلاً تجارياً ضخماً بين البلدين، وهو الأمر الذي سيُحمِّل كندا مزيداً من المعاناة التجارية بعد خسارتها لشريك بحجم المملكة.



حديث صحيفة ذا غلوبال آند ميل الكندية، أكد أهمية العلاقات الاقتصادية التي تجمع بلادها بالمملكة، ومدى تأثير ذلك على النشاط التجاري في الوقت الحالي على كندا والمستقبل القريب، مشيرة إلى أن التعاون التجاري بين المملكة والشركات التجارية في كندا كان من أهم الركائز للاقتصاد.



وأشارت الصحيفة والتي تمتلك سمعة واسعة على مستوى وسائل الإعلام في كندا والتي أيضًا تنتمي للحكومة إلى أن التجارة بين أوتاوا والرياض بلغت خلال العام الماضي 4 مليارات دولار، وهو ما يجعل إيقاف تلك التعاملات بمثابة صدمة قوية لكندا.

