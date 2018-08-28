الكويتية شيماء العيدي .. محاربة السرطان التي رفضت أمريكا علاجها تنشر وصيتها الأخيرة

المواطن - سعد البحيري

رفض مستشفى أمريكي استقبال حالة الكويتية شيماء العيدي نظرًا لتمكن مرض السرطان منها وعدم جدوى السفر.

وبالرغم من ذلك لم تفقد الفتاة الكويتية شيماء العيدي الأمل ولم تيأس من رحمة الله.

وتحول موقع تويتر إلى ساحة كبيرة تبارى فيها المغردون بالدعاء لها بأن يتم الله عليها الشفاء وأن يكتب لها الخير.

وتبادل المغردون مقاطع فيديو تظهر شيماء العيدي وهي تخاطب محبيها ومتابعيها وهي تؤكد لهم أنها لم تفقد الأمل ولم تيأس من رحمة الله وهي صابرة على قضاء الله وقدره.

وفي أحد المقاطع قالت محاربة السرطان الكويتية شيماء العيدي: “أخذنا الكيماوي وطاح شعرنا وحواجبنا بس احنا بشر .” في إشارة إلى الآثار الجانبية للعلاج بالكيماوي.

وقال حساب الكويتية شيماء العيدي عبر إنستغرام إنها أصيبت بالحزن بعد رفض حالتها، لكنها مؤمنة بقضاء الله وقدره، وتعتبر ابتلاءها ومرضها نعمة من نعم الله عليها لتجديد إيمانها.

وأضافت شيماء العيدي في رسالتها اليوم لمتابعيها تحت عنوان يوماتي مع مرض السرطان : بسبب تجدد المرض في جزء جديد من جسمي ،أرسل مركز السرطان آخر تقاريري لأحد مستشفيات الولايات المتحدة الأمريكية لأخذ موعد لعلاجي، تم الرد برفض حالتي بسبب تقدم المرض لمراحل لا علاج لها.

وأضافت : السؤال المحتم .. ما هي ردة فعلي؟

وردت بقولها : للأمانة كانت غصة مؤلمة بالنسبة لي لكنها لم تدم إلا دقائق معدودة ولا أبالغ في ذلك ..لأنني تذكرت فائدة رائعة قرأتها في أحد كتب تفسير القرآن الكريم وهي حسن التوكل على جميل العطايا رب العالمين .. فقلت في قرارة نفسي: لماذا أحزن والله يجدد اختباري ليرى مدى حبي له وصبري على ما أصابني .. إن السرطان نعمة من نعم الله عليّ فكم هو جميل أن أحظى بهذا الكم من المرض الذي هو تفسير لحب الله لي وبرهان على قوة صلتي به وإصراري على لقاء وجهه الكريم بلا ذنب.