الكويكبي يفتتح أهداف الدوري السعودي هذا الموسم

المواطن - مروة نبيل

افتتح محمد الكويكبي نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق التسجيل في منافسات الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، بعدما هز شباك الرائد مبكرًا.

وتمكن محمد الكويكبي من تسجيل الهدف الأول في الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، في شباك الرائد بعد مرور 4 دقائق فقط على انطلاق أولى مباريات المسابقة المحلية.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق لحصد أول ثلاث نقاط في الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، لمواصلة النتائج المميزة التي حققها فارس الدهناء في الموسم الرياضي الماضي.

وبدأ فارس الدهناء مباراة الاتفاق والرائد بتشكيل مكون من؛ رايس مبولحي، عمر السنين، رامون أرياس، سعيد الربيعي، حسين السيد، فيليب كيش، برايان اليمان، كريستيان غوانكا، محمد الكويكبي، عبد الرحمن العبود وفخر الدين بن يوسف.