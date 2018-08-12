اللواء الشدي يقف على استعدادات قوة المجاهدين المشاركة بمهام حج هذا العام

المواطن - واس

وقف مدير عام الإدارة العامة للمجاهدين، اللواء منصور بن عبدالله الشدي، على استعدادات قوة المجاهدين المشاركة بمهام حج هذا العام.

ونقل خلال اجتماعه أمس مع عدد من المسؤولين في القوة بمعسكر مزدلفة، تحيات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا للمشاركين في هذه المهمة الجليلة.

وأكد اللواء الشدي أهمية المضيّ قدمًا لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة لتوفير الأمن والسلامة لقاصدي بيت الله الحرام والمسجد النبوي الشريف.

كما اطلع الشدي على المستجدات في معسكر القوة بمزدلفة وغرفة العمليات المركزية، داعيًا الجميع إلى بذل الغالي والنفيس لإنجاح المهام الموكلة لهم في حج هذا العام.