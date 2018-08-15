اللواء الشهري: القوات المسلحة المشاركة بمهمة الحج مدعومة بأحدث التجهيزات والجميع على أهبة الاستعداد

المواطن - مكة المكرمة

أكد قائد وحدات القوات المسلحة المشاركة في مهمة حج هذا العام ١٤٣٩هـ اللواء الركن سلمان بن محسن الشهري أن الله خص هذه البلاد الطيبة وشرفها بخدمة الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة والتي تحظى باهتمام بالغ ورعاية من سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.

وأضاف أن :” جميع قطاعات الدولة تقوم بالدعم والمساندة الكل حسب اختصاصه وقد كلفت القوات المسلحة بالقيام بمساندة وزارة الداخلية بتوجيه كريم من سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظه الله كما تمثلت هذه المساندة بأحدث التجهيزات لدعم كافة القطاعات الحكومية لتقديم وتوفير كافة الخدمات لحجاج بيت الله الحرام”.

وفي ختام تصريحه سأل الله العلي القدير أن يديم على وطننا الغالي نعمة الأمن والأمان في ظل حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وأن ييسر لحجاج بيت الله الحرام أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.