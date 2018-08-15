اللواء اليحيى يكشف غدًا إجمالي حجاج الخارج وجهود الجوازات لخدمة ضيوف الرحمن

المواطن - واس

‏يعقد مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبد العزيز اليحيى, مؤتمراً صحفياً يعلن من خلاله اكتمال وصول ضيوف الرحمن لأداء مناسك الحج من خارج المملكة، والحديث عن الخدمات المقدمة والمبادرات التي قدمت هذا العام والإجابة على أسئلة الإعلاميين .

وذكر المتحدث الرسمي للجوازات المقدم بدر القريني أن المؤتمر سيتم عقده في فندق ( موفنبيك سيتي ستار ) بجدة عند الساعة 1:00 بعد ظهر غدٍ الخميس .