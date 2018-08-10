الليرة التركية تدفع أسعار الذهب للارتفاع

الليرة التركية تدفع أسعار الذهب للارتفاع

2018/08/10
الساعة 8:47 مساءً
- ‎فياقتصاد, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

صعدت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، مع تعزز الطلب على المعدن كملاذ آمن بفعل أزمة الليرة التركية، بينما يشهد الدولار صعودًا أيضًا مما يرفع تكلفة الذهب لمشتريه بالعملات الأخرى.

وتدافع المستثمرون على الدولار كملاذ آمن في ظل انهيار الليرة التركية بما يصل إلى 23% إلى مستوى قياسي منخفض، وانحدار الروبل الروسي إلى أقل سعر له في أكثر من عامين، وملامسة اليورو والجنيه الإسترليني أضعف مستوياتهما في عام.

وقال أولي هانسن المحلل في بنك “ساكسو”: إنه مع امتداد اضطرابات تركيا إلى أسواق أخرى، فإن الذهب، الذي ينظر إليه تقليديًّا كاستثمار آمن في أوقات الضبابية، قد استقطب بعض الاهتمام الإضافي.

وأضاف: “هناك معركة قائمة بين تعزز الدولار وبعض الطلب على الملاذات الآمنة الناشئ عن خطر انتقال عدوى انهيار الليرة”، بحسب “رويترز”.


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