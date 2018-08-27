الليرة التركية تواصل الانهيار.. ومخاوف من هروب المستثمرين

المواطن - أنقرة

واصلت العملة التركية الانهيار بعد إجازة عيد الأَضحى، حيث تراجعت اليوم الاثنين بنسبة 3% أمام الدولار، وسط استئناف التداول في الأسواق المحلية.

وكانت الليرة التركية قد تراجعت إلى 6.19 ليرة للدولار، مقارنة بـ6 ليرات عند إغلاق يوم الجمعة الماضي قبل إجازة عيد الأضحى.

وبحسب محللين فإن الخلاف المعلن بين أنقرة وواشنطن بسبب قس أميركي يخضع للمحاكمة في تركيا أثَّر على الليرة التركية، وتسبب في إثارة مخاوف المستثمرين.

وخسرت الليرة ما يقرب من 39% من قيمتها أمام العملة الأميركية منذ بداية العام، ما أدى إلى خسائر عديدة للمستثمرين.

ويرى المحللون أن استمرار تراجع الليرة التركية أمام الدولار يهدد بهروب الاستثمارات من تركيا، فضلاً عن تراجع التصنيف الائتماني للاقتصاد التركي.