الليرة التركية مقابل الدولار .. 19 % هبوطًا في يوم واحد بسبب تغريدة!

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ازداد قلق البنك المركزي الأوروبي بشأن انكشاف بنوك منطقة اليورو على تركيا، مما دفع أسهم بنوك للهبوط في الوقت الذي بلغت فيه الليرة التركية مقابل الدولار مستوى قياسيًّا منخفضًا، بحسب صحيفة فايننشال تايمز، اليوم الجمعة.

وأكدت الصحيفة أن المركزي الأوروبي، الذي امتنع عن التعقيب على تقريرها، قلق بشكل رئيسي بشأن وضع بنوك “بي بي في إيه”، و”أوني كريديت”، و”بي إن بي باريبا” بعد انخفاض الليرة التركية مقابل الدولار المستمر قبل أيام.

وقالت فايننشال تايمز: إن مراجعة أجراها البنك المركزي الأوروبي لا ترى أن المسألة خطيرة بعد، لكن البنك يساوره القلق من أن المقترضين ربما يكونوا غير متحوطين في مواجهة انخفاض الليرة التركية مقابل الدولار، وهو ما يشكل مصدر قلق؛ لأن القروض بالعملة الأجنبية تشكل نحو 40 بالمائة من أصول القطاع المصرفي التركي.

واستأنفت الليرة التركية مقابل الدولار انخفاضها المستمر منذ فترة طويلة، مع تفاقم الخلاف بين تركيا والولايات المتحدة ونمو المخاوف بشأن سيطرة الرئيس رجب طيب أردوغان على السياسة النقدية بموجب رئاسة تنفيذية جديدة يتمتع فيها بصلاحيات واسعة.

وفي سياق متصل، سجلت الليرة التركية مقابل الدولار هبوطًا حادًّا بنسبة 19% في يوم واحد بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب مضاعفة الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم المستوردين من تركيا.

وتم التداول عبر الليرة التركية بمستوى 6,6115 ليرة مقابل الدولار الواحد.

وقال الرئيس الأميركي ترامب: إنه أمر بزيادة الرسوم على واردات من تركيا بحيث تصبح رسوم استيراد الألمنيوم 20%، والصلب 50% مع تصاعد التوترات بين البلدين العضوين بحلف شمال الأطلسي؛ بسبب احتجاز تركيا لقس أميركي وخلافات دبلوماسية أخرى.