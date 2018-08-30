الليرة تواصل الانهيار.. وموديز تخفض تصنيف 20 مؤسسة تركية

المواطن - الرياض

واصلت الليرة التركية انهيارها أمام الدولار، اليوم الخميس، بعد يوم من خفض وكالة موديز تصنيفها الائتماني لعشرين مؤسسة مالية تركية.

وخسرت الليرة نحو ربع قيمتها مقابل الدولار في الشهر الماضي وأكثر من 40% من قيمتها منذ يناير.

وتأثرت العملة التركية، بمخاوف من السياسة النقدية في ظل رئاسة رجب طيب أردوغان، ولكنها ازدادت تدهوراً هذا الشهر بعد خلاف بين أنقرة وواشنطن.

وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني قد قررت الثلاثاء الماضي خفض تصنيف 14 مصرفا بدرجة واحدة وأربعة بنوك أخرى من بينها مصرفا دينز بنك وإيش بنك الكبيران، بدرجتين.

وجدد البنك المركزي التركي تأكيده أمس أنه سيزود البنوك “كل ما تحتاج إليه من سيولة” مع مضاعفته لسقف اقتراض البنوك للتعاملات لليلة واحدة من مستويات 13 أغسطس ابتداء من الأربعاء، في محاولة لبث الثقة في السوق المالية المحلية.

وقال مكتب الإحصاءات التركي إن مؤشر الثقة الاقتصادية انخفض إلى 83,9 في أغسطس مقارنة مع 92,2 في يوليو و104,9 في يناير. وهذه الأرقام هي الأدنى منذ مارس 2009.