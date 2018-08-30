المتعة تتواصل .. GIFT مميز من KSA SPORTS

المواطن - محمد سمعه

أكد غانم القحطاني مدير عام القنوات الرياضية السعودية أن القنوات الرياضية أظهرت قنوات جديدة من أجل الجماهير لمتابعة مباريات الدوري السعودي للمحترفين لموسم 2018-2019.

وكتب غانم القحطاني تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر قائلًا: للتنويه الآن تظهر قنوات KSA SPORTS +1 بدل قناة أجيال سابقًا.

وأضاف مدير عام القنوات الرياضية السعودية: وتظهر قناة KSA SPORTS + 2 بدل قناة الاقتصادية سابقًا.

وتابع القحطاني: خالص الشكر والامتنان لمقام سمو سيدي ولي العهد، حفظه الله، على توجيهه الكريم بتحقيق رغبة المجتمع الرياضي في مشاهدة الدوري مجانًا.

يذكر أن الدوري السعودي سينطلق اليوم بثلاث مباريات وهم” الاتفاق والرائد، النصر وأحد، الوحدة والحزم”.