المحادثات التجارية الأمريكية الصينية تدفع أسهم وول ستريت

المحادثات التجارية الأمريكية الصينية تدفع أسهم وول ستريت

2018/08/20
الساعة 6:43 مساءً
- ‎فياقتصاد, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

ارتفعت الأسهم الأمريكية عند الفتح يوم الاثنين بفضل آمال بأن تسهم المحادثات التجارية المزمعة بين الولايات المتحدة والصين في تسوية الخلاف التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم.

وزاد المؤشر داو جونز الصناعي 58.38 نقطة، أو 0.23 بالمائة، إلى 25727.70 نقطة. وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 3.80 نقطة، أو 0.13 بالمائة، إلى 2853.93 نقطة. وارتفع المؤشر ناسداك المجمع 18.04 نقطة، أو 0.23 بالمائة، ليصل إلى 7834.37 نقطة.


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