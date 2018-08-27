المدرسة اللاتينية سلاح الثلاثي الخطير لاقتناص الدوري

المواطن - محمد سمعة

تعتمد أندية الاتحاد والأهلي والنصر على مدربين من قارة أميركا اللاتينية، وذلك قبل انطلاق بطولة الدوري السعودي للمحترفين موسم 2018-2019.

ويذكر أن الأهلي قام بتعيين المدرب الأرجنتيني بابلو جويدي في شهر أبريل الماضي، من أجل تدريب الراقي، بينما تولى مواطنه رامون دياز تدريب نادي الاتحاد، أما المدرب الأوروغواياني جوزيه كارينيو فتولى تدريب نادي النصر.

وتملك المدرسة اللاتينية سمعة طيبة في المملكة، حيث سبق لكارينيو من قبل الفوز بلقب الدوري السعودي مع النصر في موسم 2014-2015.

كما أن المدرب الأرجنتيني رامون دياز حقق لقب الدوري السعودي في آخر موسمين مع نادي الهلال، كما جاء مواطنه خوان براون لاستكمال المسيرة في نصف الموسم الماضي ليساهم في تتويج الهلال باللقب الأغلى.

وتتمنى الأندية الثلاثة منافسة نادي الهلال البطل في آخر موسمين، من أجل أن يظفر أحدها بلقب الدوري السعودي.

وسينطلق الدوري السعودي في الثلاثين من أغسطس الجاري على أن ينتهي في شهر مايو المقبل.

قرر نادي الهلال الاعتماد على المدرسة الأوروبية في الموسم الجديد، فاتجه للتعاقد مع المدرب البرتغالي جورجي جيسوس مدرب نادي سبورتينج لشبونة البرتغالي السابق.

يذكر أن النصر كان تعاقد مع اللاعب النيجيري أحمد موسى من صفوف نادي ليستر سيتي وضم كذلك اللاعب المغربي نور الدين مرابط، بينما نجح الاتحاد في ضم المغربي كريم الأحمدي، وتعاقد الأهلي مع اللاعب دجانيني تافاريس من الرأس الأخضر.