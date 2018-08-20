المدني بعد غبار المشاعر: الأوضاع مستقرة وضيوف الرحمن سالمين

المواطن - عبدالرحمن المحمادي - مكة

أكد الدفاع المدني أن الطقس غير المستقر الذي ضرب المشاعر المقدسة لم يؤثر على سلامة حجاج بيت الله الحرام.

وأوضح المتحدث الإعلامي للمديرية العامة للدفاع المدني بالحج، العقيد محمد القماش، أن الدفاع المدني تابع هبوب الرياح السطحية على المشاعر المقدسة ما نتج عنها إثارة للأتربة والغبار وصاحبها هطول أمطار خفيفة على مشاعر عرفات، ولَم ينتج عنها أي تأثير على سلامة حجاج بيت الله الحرام، مضيفًا أن فرق الدفاع المدني باشرت بعض الأضرار البسيطة في عدد محدود من الخيام، وتعمل على إعادة الأوضاع.

وأكد القماش أن الأوضاع مستقرة بالمشاعر المقدسة، مهيبًا بحجاج بيت الله الحرام بأهمية اتباع تعليمات السلامة في مثل هذه الحالات.