المدني يجهز 50 نقطة لخدمة الحجاج في المسجد الحرام

المواطن - مكة المكرمة

جهزت المديرية العامة للدفاع المدني، 50 نقطة لمباشرة أعمال الإنقاذ والإخلاء والإسعاف لمحتاجيها من ضيوف الرحمن بالحرم المكي الشريف للتعامل مع زيادة أعداد الحجاج بالعاصمة المقدسة والحرم المكي.

وكثفت قوات الدفاع المدني من انتشار الوحدات والفرق الميدانية لتغطي صحن الطواف والمسعى وبداخل المسجد الحرام ومناطق السلالم وكافة أبواب المسجد الحرام والساحات الخارجية، لتقديم الدعم والمساندة للحجاج المرضى وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة الذين قد يتعرضوا إلى الإجهاد والزحام والإرهاق، سواء عن طريق الإسعاف أو نقل بعض الحالات إلى المستشفيات والمراكز الصحية القريبة بعربات الإسعاف المجهزة التي تتواجد في مواقع قريبة من أبواب المسجد الحرام والساحات الخارجية، بحسب وكالة “واس”.

وأشارت المديرية إلى أنه هذه الجهود المصاحبة للزيادة المتوقعة في أعداد الحجاج المصلين بالحرم ستشهد كذلك تكثيف برامج التوعية الوقائية لتعريف الحجاج والقائمين على خدمتهم باشتراطات السلامة والتصرف السليم في حالات الطوارئ، وتنظيم تفويج الحجاج إلى المسجد الحرام في أوقات الذروة.

ولفتت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أن هذا الدعم يتم وفقاً لخطط الإسناد خلال موسم الحج حيث يخضع أفراد القوة إلى دورات تدريبية خاصة، على كيفية نقل الإصابات بما فيها الخطيرة، وذلك من قبل فريق تدريب متخصص من المديرية، وتدريب على رأس العمل في المواقع بالحرم.