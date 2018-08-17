المذيعة شيرين الرفاعي تستقيل من الآن.. وتكشف في حديث لـ”المواطن” المثير

المواطن - خاص - دبي

أعلنت المذيعة السعودية المعروفة شيرين الرفاعي عن طي صفحة من صفحات رحلتها الإعلامية وقراءة صفحات وكتب جديدة تضيف لها وللمجتمع.

وأفادت الرفاعي، في تصريحات خاصة لـ”المواطن“، بأنها وبعد إجازة طويلة كانت قد أخذتها من التلفزيون والإعلام قررت تقديم استقالتها والرحيل عن قناة الآن إلى وجهة جديدة لم تحددها.

وفي سؤالها عن سبب غيابها أو اختفائها الفترة الماضية ..ذكرت أنها قضت تلك الفترة ما بين المستشفى ومنزلها الذي تملكه في دبي.

ولم تذكر المذيعة ما هي طبيعة مرضها لكن من يشاهد صور شيرين التي نشرتها في حسابها على سناب يلاحظ انخفاض وزنها بشكل ملحوظ ..وقد علقت على السبب قائلة .. لست ممن يتاجرون بأمراضهم ولن أتاجر بمرضي.

لكن المقربين من شيرين أشاروا إلى أنها تتعالج منذ طفولتها وكانت تتنقل على كرسي متحرك في الكثير من الأحيان، ولم تصرح شيرين عن أسباب استقالتها خاصة أنها اختفت بعد الأزمة التي حدثت مؤخرا .

وبسؤالها عن حقيقة هروبها من السعودية أوضحت أنها لم تهرب وأنها فوجئت بالقرار على مواقع التواصل الاجتماعي وهي في منزلها الذي تملكه في دبي وأنها فعلا تواصلت بنفسها مع الجهات المختصة وعادت إلى الرياض وتم التحقيق معها فعلا في هيئة الإعلام المرئي بشأن ما أثير حولها.

وأضافت: لا يوجد مظلوم في المملكة .. المخطئ يحاسب والمظلوم ينتصر له وأنا على ثقة بحكمة وعدل كل القرارات التي تصدر .. وسوف أظل ابنة المملكة المخلصة حتى أموت.

وفي ختام حديثها كشفت المذيعة المعروفة شيرين الرفاعي أنها بصدد تأليف كتابها الثاني وسيكون عن فحوى أزمتها الأخيرة وكل ما أثير حولها.