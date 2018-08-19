المرئي والمسموع تصدر أكثر من 1352 تصريحًا إعلامياً لتغطية موسم الحج

المواطن - الرياض

أكدت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع استمرارها في أعمالها وجهودها المختلفة لدعم أعمال موسم حج 1439هـ، ومن ذلك إصدارها لأكثر من 1352 تصريحاً إعلامياً حتى الآن لأنشطة التصوير والبث للتغطية الميدانية بالمشاعر المقدسة (منى، مزدلفة، عرفات) للبعثات والوفود الإعلامية المحلية والدولية القادمة عبر مختلف المنافذ الجوية والبحرية والبرية.

وأضافت الهيئة في بيان لها اليوم أن الإحصائية الأولية شملت إصدار تصاريح للمؤسسات والقنوات الفضائية، والإعلاميين المحليين والدوليين، ومؤسسات الإنتاج المرئي والمسموع، والوفود الإعلامية الدولية المشاركة في موسم الحج، إضافة إلى مكاتب تمثيل القنوات في المملكة، وتصاريح تصوير للتغطية الميدانية لبعض الجهات الحكومية الراغبة في توثيق أعمالها في الحج إلى جانب حزمة من الشركات المتخصصة التي تقدم خدمة الإرسال المباشر في عربات النقل الخارجي.

وأوضحت الهيئة أنها تكرس جميع إمكاناتها البشرية والتقنية لتقديم خدماتها، حيث باشرت الهيئة أعمالها لموسم حج 1439هـ من خلال خطة متكاملة انطلقت من 1 ذي القعدة وتستمر حتى نهاية موسم الحج، بمشاركة 3 فروع للهيئة في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك و3 مراكز أخرى في المشاعر المقدسة (منى، مزدلفة، عرفة).

وتعمل الهيئة على تسهيل مهمة دخول الوفود وطواقمها الإعلامية وفسح المعدات المرافقة لبعثات الحج الدولية عبر منافذ المملكة. كما خصصت الهيئة فريقاً ميدانياً مؤهلاً لمرافقة الوفود والبعثات الدولية وتقديم كافة التسهيلات والدعم أثناء التغطية الإعلامية.

الجدير بالذكر أن الهيئة دشنت مركزا إعلاميا في فندق الهوليدي إن بمحافظة جدة يعمل على مدار الساعة لاستقبال القنوات وشركات الإنتاج المحلية والوفود الإعلامية الدولية لإنجاز أعمالهم وتقديم كافة التسهيلات والدعم لتغطية مناسك حج 1439 هـ وسط منظومة متكاملة من الخدمات المقدمة لوسائل الإعلام المحلية والدولية.