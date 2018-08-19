المرور يبدأ خطة تصعيد الحجاج إلى مشعر منى يوم التروية تمهيدًا للوقوف بعرفة

المواطن - واس

أعلنت قيادة شؤون المرور المشاركة في حج 1439هـ عن خططها المرورية لتصعيد حجاج بيت الله الحرام من مكة المكرمة إلى مشعر منى في اليوم الثامن من شهر ذي الحجة ، ثم إلى مشعر عرفات اعتباراً من منتصف ليل التاسع من الشهر الجاري.

وأوضحت القيادة أن الخطة يبدأ تنفيذها في مشعر منى من فجر يوم الثامن من شهر ذي الحجة، حيث تفتح جميع الخطوط باتجاه مشعر منى لاستقبال حافلات الحجاج من جميع مداخل منى ، والقادمة من طرق ” الملك عبدالعزيز ـ الملك خالد ـ الملك عبدالله ـ الملك فهد” بكامل اتجاهاتها بالإضافة إلى تسيير الحركة في أنفاق سوق العرب، والجوهرة، والملك فيصل باتجاه واحد.

وهيأت قيادة شؤون المرور جميع الطرق خلال تصعيد حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر عرفات من اتجاه الغرب إلى اتجاه الشرق ما عدا طريق 50 وطريق 62 فتستخدم لنقل الحجاج من الشرق إلى الغرب وفي ” الرد الثاني ” منى مشعر منى إلى عرفات باستخدام طريق الملك “فيصل” شمالاً وجنوباً حسب مواقع الحجاج المحددة ، وذلك اعتباراً من فجر اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، حيث تستمر الخطة إلى ظهر يوم عرفة.

ونشرت المرور 6 خرائط تفاعلية على تطبيقها الإلكتروني (Hajj traffic)، وكذلك العديد من وسائل التواصل الاجتماعي للتعريف بالطرق البديلة في حال الإزدحام ، مبينة أن الحافلات تبدأ في تصعيد الحجاج من منتصف ليلة التاسع من هذا الشهر.