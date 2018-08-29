المسابقات تُقرر نقل مباراة القيصومة والشعلة

المواطن - مروة نبيل

أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن نقل مباراة الذهاب بين فريقي القيصومة والشعلة رسميًّا، إلى ملعب نادي الشعلة في الخرج.

وقال حساب الاتحاد السعودي لكرة القدم الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “لجنة المسابقات تنقل مباراة فريقي القيصومة والشعلة ذهابًا إلى ملعب نادي الشعلة بالخرج ضمن الجولة الرابعة من دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى”.

وأضاف الاتحاد السعودي لكرة القدم تغريدته عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، قائلًا: “نقل مباراة القيصومة والشعلة إيابًا إلى ملعب نادي الباطن؛ وذلك بسبب أعمال الصيانة”.

وكانت منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى في موسمه الجديد، قد انطلقت، يوم أمس الثلاثاء.