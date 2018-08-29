المساعدات الإيوائية تتواصل في مديرية البقع واليتمة بالجوف اليمنية

المواطن - واس

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم, بتدشين المساعدات الإيوائية المخصصة لمديرية البقع و اليتمه بمحافظة الجوف، بحضور المحافظ أمين علي العكيمي ووكيل المحافظة خالد بن هضبان، ومدير مديرية خب والشعف هادي تيفة، وممثلي السلطة المحلية بمحافظة الجوف.

وتأتي هذه المساعدات في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني التي بلغت حتى الآن 274 مشروعاً.