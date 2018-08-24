المسنة مُقبلة رجل الأمن في المشاعر ضمن أجمل صورة في حج 1439هـ

المواطن - عبدالرحمن دياب

نالت صورة المُسنة التي تقبل رأس رجل الأمن، والتي التقطتها عدسة “المواطن” خلال حج هذا العام في المشاعر المقدسة، نصيبًا كبيرًا للترشح ضمن أجمل صورة في حج 1439هـ.

ودشن مغردون على “تويتر” وسمًا باسم “أجمل صورة في حج 1439″، متناقلين خلاله أفضل الصور من وجهة نظرهم، حيث كانت صورة المسنة هي الأبرز والأكثر تداولًا بينهم.

وكان ضمن الصور أيضًا جهود رجال الأمن في خدمة ضيوف الرحمن، بالإضافة إلى صورة انحسار ثوب الكعبة المشرفة بسبب العاصفة التي ضربت مكة المكرمة قبل يوم عرفة.

ورأى البعض أن أجمل صورة في الحج هذا العام هي الكعبة المشرفة ومظلات الحجاج ذات الألوان المتناسقة التي أعطت مشهدًا جذابًا مليئًا بالروحانيات والجمال.