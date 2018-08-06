المسيري: ميليشيا الحوثي الانقلابية تعيش أسوأ حالاتها وتتقهقر في كل الجبهات

المواطن - واس

أكد وزير الداخلية اليمني أحمد الميسري اليوم أن ميليشيا الحوثي الانقلابية تعيش أسوأ حالاتها وتتقهقر قواتها في كل الجبهات.

وأوضح الميسري خلال لقائه محافظ الجوف اليمنية أمين العكيمي أن المعارك التي يخوضها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ستستمر حتى تحقيق النصر وتخليص كل محافظات اليمن من المتمردين الانقلابيين.

ونوه وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية، بـ”جهود الجيش اليمني والمقاومة في مواجهة المشاريع الظلامية التي يسعى الانقلابيون إلى استعادتها خدمة لمطامح وخطط إيران التي جندت الميليشيا الخارجة عن النظام والقانون لتنفيذ مراميها ومخططاتها في اليمن”.

وأكد دعم وزارته لتطبيع الأوضاع الأمنية في المناطق المحررة وفرض السيطرة بما يضمن تحقيق الاستقرار والسكينة العامة.