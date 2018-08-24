المطلق: المسلم معصوم الدم والمال والعرض والله توعد أصحاب الأذية

المواطن - الرياض

شدد الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، عضو هيئة كبار العلماء، على أن المسلم معصوم الدم والمال والعرض.

وأوضح الشيخ المطلق عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أن “الله توعد أصحاب الأذية فقال: {والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانًا وإثمًا مبينًا}، كما نظر ابن عمر يومًا إلى الكعبة فقال: ما أعظمك وأعظم حرمتك، وللمؤمن أعظم عند الله حرمة منك”.